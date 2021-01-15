Вице-премьер-министр Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева сообщила, что реальное количество смертей от COVID-19 в стране значительно больше, чем в официальной статистике Министерства здравоохранения, пишет 24.kg.

Это выяснила межведомственная комиссия по изучению распределения гуманитарной помощи, чья работа была продлена в связи с задержкой документов и информации от отдельных госорганов.

По словам Эльвиры Сурабалдиевой, половина членов комиссии прекратила работать в первые же дни, кто-то испугался возможных последствий, на кого-то «вышли» друзья и знакомые и попросили не работать дальше.

«Предварительно могу сообщить, что согласно выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч. В самый разгар первой волны COVID-19 отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии», — сказала она.

Вице-премьер заверила, что по результатам работы комиссии «не будет претензий ни к одному рядовому медику. Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные».

Эльвира Сурабалдиева подчеркнула, что поступавшую гуманитарную помощь во время пандемии действительно воровали определенные лица. Она пообещала в ближайшее время обнародовать все итоги работы комиссии.

Днём ранее стало известно, что в Кыргызстане будет поэтапно возобновлена работа общеобразовательных школ, высших учебных заведений и детских садов. Обучение было переведено в онлайн-формат с 16 марта 2020 года.