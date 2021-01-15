Президент Шавкат Мирзиёев 15 января посетил ювелирное предприятие Gold Moon Tashkent, запущенное в Чиланзарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства. Завод создан на базе бывшего научно-производственного предприятия «Фонон».
В рамках проекта стоимостью около 21 млн долларов организовано производство ювелирных изделий мощностью 6 тонн в год. Предприятие оснащено оборудованием из Италии, Германии и Турции. К работе привлечены более 400 ювелиров.
Завод планирует экспортировать 15% продукции в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.
«Наш народ издавна занимался ювелирным делом, продолжает его и сегодня, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Наша цель в этой сфере — обучить молодежь современным технологиям и дизайну, обеспечить работой не менее 10 тысяч юношей и девушек, вывести национальный бренд Узбекистана на мировой рынок. В нашей стране есть и сырьё, и искусные ремесленники».
Виктор Неизвесный
Так а где это находиться то? Куда ехать?
Elena Elena
Это очень радует!)
Ранее это была очень хорошая ювелирная фабрика, которая в эпоху независимости опустела, стала заброшенной, здание находилось в плачевном состоянии, с осколками стёкол в рамах..
И то, что мы будем производить продукцию с добавочный стоимостью (а наше золото очень котируется), все это будет во благо нашей экономике.
Jesse Livermore
Поэтому улицу вылизали, все дыры на дороги в этом районе заасфальтировали
Святослав Морской
Elena Elena
Это НЕ та фабрика, о которой Вы говорите. Старая фабрика была на ул. Якуба Коласа, ныне Заргарлик, р-н 19-го квартала Чиланзара. Эта, новая, находится вдоль Малой кольцевой (Сабира Юсупова) вниз от Чабан-Аты, по левую сторону дороги, в сторону бывшей Фархадской ярмарки, на 9-м квартале Чиланзара. Ранее там была шикарная молочная фабрика (молочка), известная не только на ближайший район, но и в более широкой округе. Именно ее корпус был над(при)строен и расширен. Как-то так..
Святослав Морской
Виктор Неизвесный
Чиланзар, дорога между Г-9-А и 9-м кварталом, от Чабан-Ата вниз, с левой стороны, бывшая “молочка“.