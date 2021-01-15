Президент Шавкат Мирзиёев 15 января посетил ювелирное предприятие Gold Moon Tashkent, запущенное в Чиланзарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства. Завод создан на базе бывшего научно-производственного предприятия «Фонон».

В рамках проекта стоимостью около 21 млн долларов организовано производство ювелирных изделий мощностью 6 тонн в год. Предприятие оснащено оборудованием из Италии, Германии и Турции. К работе привлечены более 400 ювелиров.

Завод планирует экспортировать 15% продукции в Россию, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.

«Наш народ издавна занимался ювелирным делом, продолжает его и сегодня, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Наша цель в этой сфере — обучить молодежь современным технологиям и дизайну, обеспечить работой не менее 10 тысяч юношей и девушек, вывести национальный бренд Узбекистана на мировой рынок. В нашей стране есть и сырьё, и искусные ремесленники».

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