Аналитики First Development Group регулярно проводят анализ недвижимости столицы. Мониторинг позволяет компании устанавливать конкурентоспособные цены на своих объектах.

В Яшнабадском районе исследование охватило пять ЖК классов «Комфорт» и «Комфорт плюс». Средняя ставка на коммерческую недвижимость составила 15 млн сумов за кв. м. При этом цены варьировались от 10 до 22,5 млн сумов за кв. м.

Анализ Мирзо-Улугбекского района включал новостройки классов «Комфорт» и «Бизнес». Выгодные цены были зафиксированы в ЖК Riverside: 13,5 млн сумов за кв. м при средней ставке 15,5 млн сумов за кв. м

Как правильно выбрать коммерческое помещение

Этап строительства и инфраструктура. Даже если расширение бизнеса запланировано не на ближайшие месяцы, искать помещение необходимо уже сейчас. Квадратные метры в строящемся ЖК обойдутся на 10−20% выгоднее. Также важно оценить состояние инфраструктуры, так как от нее напрямую зависят людские и автомобильные потоки. Объекты FDG располагаются в районах с развитой логистикой и удобными транспортными развязками.

Гибкость девелопера. При покупке на ранней стадии возможно получение бонусов. Например, менеджер FDG может подготовить к сдаче не пустую коробку, а почти готовое помещение, зонированное с учетом пожеланий клиента и подходящее его бизнесу.

Репутация девелопера. Согласно данным аналитиков FDG, около 120 застройщиков предлагают коммерческую недвижимость в Ташкенте.

Сроки строительства ЖК у FDG составляет в среднем два года. О надежности и высоком качестве свидетельствует тот факт, что коммерческие помещения в ЖК Fayzli были полностью выкуплены еще до завершения строительных работ.

Три варианта коммерческой недвижимости по выгодным ценам





Первый вариант — третья фаза ЖК Parkent Plaza. Стоимость варьируется от 6,5 до 11 млн сумов за кв. м.

Коммерческие площади расположены на 1 и 2 этажах и сдаются с готовым инженерным оснащением. Покупателю для начала работы достаточно выполнить чистовую отделку. В округе расположены более 30 многоэтажных и более 100 частных домов. Кроме того, район активно застраивается жилыми домами, которые в будущем обеспечат постоянный приток клиентов.

Доступная площадь: 2 тысячи кв. м.





Второй вариант — ЖК Riverside. Стоимость: 13,5 млн сумов за кв. м.

Комплекс расположен в центре микрорайона через дорогу от оживленного рынка ТТЗ, который гарантирует высокую проходимость на локации. Облагороженная набережная Карасу и зеленая прогулочная зона со скамейками превратят этот район в любимое место отдыха жителей.

Выгодное спецпредложение: при приобретении помещения на первом этаже, покупатель получает 40 кв. м в цоколе в подарок.

Доступная площадь: от 80 до 150 кв. м.





Третий вариант — МЖК Manhattan на Дархане. Стоимость: 37 млн сумов за кв. м.

Два этажа премиальной недвижимости находятся на этапе котлована и реализуются по выгодной цене. В дальнейшем прогнозируется рост цен. Помещения будут пользоваться спросом у владельцев высокодоходного бизнеса. Статусная локация станет еще одним свидетельством успешности владельца или арендатора.

Выгодное спецпредложение: при покупке недвижимости на первом этаже, покупатель получает равноценную площадь в цоколе в подарок.

Доступная площадь: 600 кв. м.

Посмотреть планировки коммерческих помещений, а также узнать сроки сдачи и условия рассрочки можно в офисах продаж FDG.

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