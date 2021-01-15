Президент Шавкат Мирзиёев 14 января подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Они предусматривают наложение штрафа на должностных лиц за нарушение законодательства о государственных закупках. Документ принят Законодательной палатой 15 декабря и одобрен Сенатом 19 декабря.
Кодекс дополняется статьёй 175−8, по которой несоблюдение порядка формирования и размещения планов госзакупок, в том числе планов-графиков, а также нарушение порядка размещения объявлений о госзакупках на специальный информационный портал, нарушение порядка и сроков проведения обязательного обсуждения и нарушение сроков размещения результатов госзакупки влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 5 до 10 базовых расчётных величин.
Внесение в объявления о госзакупках и закупочную документацию запрещённых законодательством и ограничивающих конкуренцию информации, ссылок и требований, нарушение порядков утверждения закупочной документации и формирования заявок влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 15 БРВ.
Нарушение требований определения поставщиков товаров, работ и услуг путём проведения тендера, а также принятие решения о проведении госзакупок у единого поставщика или на основании прямых договоров в тех случаях, когда установлено определение поставщика товаров, выполняющего работу и оказывающего услугу посредством конкурентного способа закупки, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 15 до 20 БРВ.
Неуведомление об аффилированности и конфликте интересов в процессе госзакупок, непринятие предложений по госзакупкам или сокращение сроков предоставления предложений, а также нарушение требований вскрытия конвертов с предложениями и оценки предложений влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 30 БРВ.
Elena Elena
Примите, пожалуйста, поправки в действующее законодательство в части полной конфискации имущества за хищения, растраты, взятки и т.д.
Мы сможем стать со временем второй Японией или Сингапуром, если будут эти поправки. У нас есть все для этого и даже более — молодёжь, которая составляет более половины от численности Узбекистана, благодаря которой наша страна “горы свернёт“.
Зохир Хасанов
Это не решит проблему. Например если тендрная сумма на проектирование более ста миллионов то на этот установленный штраф гос организации могут закрыть глаза. А если тендр на строительство, то этот штраф будет каплей в море. Одним словом корупции будет продолжаться!