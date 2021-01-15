Президент Шавкат Мирзиёев 14 января подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности. Они предусматривают наложение штрафа на должностных лиц за нарушение законодательства о государственных закупках. Документ принят Законодательной палатой 15 декабря и одобрен Сенатом 19 декабря.

Кодекс дополняется статьёй 175−8, по которой несоблюдение порядка формирования и размещения планов госзакупок, в том числе планов-графиков, а также нарушение порядка размещения объявлений о госзакупках на специальный информационный портал, нарушение порядка и сроков проведения обязательного обсуждения и нарушение сроков размещения результатов госзакупки влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 5 до 10 базовых расчётных величин.

Внесение в объявления о госзакупках и закупочную документацию запрещённых законодательством и ограничивающих конкуренцию информации, ссылок и требований, нарушение порядков утверждения закупочной документации и формирования заявок влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 15 БРВ.

Нарушение требований определения поставщиков товаров, работ и услуг путём проведения тендера, а также принятие решения о проведении госзакупок у единого поставщика или на основании прямых договоров в тех случаях, когда установлено определение поставщика товаров, выполняющего работу и оказывающего услугу посредством конкурентного способа закупки, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 15 до 20 БРВ.

Неуведомление об аффилированности и конфликте интересов в процессе госзакупок, непринятие предложений по госзакупкам или сокращение сроков предоставления предложений, а также нарушение требований вскрытия конвертов с предложениями и оценки предложений влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 30 БРВ.