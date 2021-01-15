2020 год стал одним из трёх самых тёплых лет за всю историю наблюдений, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

По данным ВМО, 2011−2020 годы были самым тёплым десятилетием за всю историю наблюдений при сохранении долгосрочной тенденции к изменению климата. Самые тёплые шесть лет следовали с 2015 года, при этом 2016, 2019 и 2020 годы входят в тройку самых тёплых.

Разница в средних глобальных температурах между тремя самыми тёплыми годами — 2016, 2019 и 2020 — неразличимо мала, отмечает ВМО. Средняя глобальная температура в 2020 году была примерно 14,9 градуса, что на 1,2 градуса выше доиндустриального (1850−1900 годы) уровня.

«Подтверждение Всемирной метеорологической организации, что 2020 год был одним из самых тёплых лет в истории, является ещё одним суровым напоминанием о неумолимых темпах изменения климата, которое уничтожает жизни и средства к существованию на всей нашей планете. Сегодня мы наблюдаем потепление на 1,2 градуса и уже являемся свидетелями беспрецедентных экстремальных погодных условий в каждом регионе и на каждом континенте. В этом столетии мы направляемся к катастрофическому повышению температуры на 3−5 градусов по Цельсию», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Устойчивая жара и лесные пожары в Сибири и небольшая площадь морского льда в Арктике, а также рекордный сезон ураганов в Атлантике были одними из характерных черт 2020 года, рассказали в ВМО.

Организация отметила, что температура — всего лишь один из индикаторов изменения климата. К другим относятся концентрации парниковых газов, теплосодержание океана, глобальный средний уровень моря, площадь морского льда и другие.

«Установить мир с природой — определяющая задача XXI столетия. Это должно быть главным приоритетом для всех и повсюду», — подчеркнул глава ООН.