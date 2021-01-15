Разработку, способную распознать инсульт в первые четыре часа с помощью искусственного интеллекта, планируется внедрить в Узбекистане. 13 января Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана подписала меморандум об этом с казахстанской компанией Cerebra.ai, разработчиком системы «Церебра» по автоматизированной диагностике ишемического и геморрагического инсультов.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе палаты, на первом этапе сотрудничества узбекистанские специалисты в ближайшие две недели проанализируют работу «Церебры» в 7-й городской больнице Алматы (Казахстан).

Искусственный интеллект, внедрённый в платформу «Церебра», после интеграции с компьютерными томографами в лечебно-профилактических учреждениях способен распознать инсульт в первые четыре часа, что не всегда возможно сделать человеческому глазу при читке результатов компьютерной томографии.

Кроме того, программа способна рассчитывать изменение плотности ткани в ядре инсульта, сопоставляя его с остальной неповреждённой тканью мозга. Это позволит минимизировать риски человеческих ошибок при анализе визуальных данных компьютерной томографии головного мозга, говорится в сообщении.

«Результатом внедрения проекта станет своевременное назначение пациенту незамедлительного лечения в период терапевтического „окна“, что, в свою очередь, снизит риски потери функций, инвалидизации и будет способствовать быстрому возвращению к полноценной жизни человека после перенесённого инсульта», — отметил председатель палаты Ровшан Изамов.