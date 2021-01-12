Временный порядок системного решения проблем женщин и их социальной поддержки путём ведения «Женской тетради» утвердил Кабинет министров Узбекистана постановлением от 8 января, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, в «Женскую тетрадь» по махаллям в разрезе секторов вносятся женщины старше 30 лет по следующим категориям:

безработные женщины, нуждающиеся в социальной защите;

нуждающиеся женщины, потерявшие кормильца;

женщины с инвалидностью I и II групп, нуждающиеся в социальной защите;

женщины с инвалидностью I группы, нуждающиеся в ремонте жилья;

женщины, проживающие в нежилых помещениях, не имеющие на своём или совместно проживающих членов семьи имени жилого имущества;

одинокие женщины, имеющие под опекой одного или нескольких детей с инвалидностью I и II групп;

женщины, нуждающиеся в медицинской защите (сама и проживающие вместе члены её семьи находятся в тяжёлом социальном положении, страдают хроническими или приводящими к тяжёлой инвалидности болезнями, с не установленной группой инвалидности, без достаточных источников дохода);

женщины, нуждающиеся в юридической помощи;

женщины, нуждающиеся в психологической консультации (женщины, пострадавшие от притеснения и насилия, имеющие социальные проблемы).

Проблемы, потребности и интересы женщин изучаются подомовым обходом в первые 15 дней первого месяца каждого полугодия. Проблемы выявляются с помощью анкетирования. Выявленные проблемы в срок, не превышающий трёх дней, включаются в индивидуальные анкеты женщин.

Индивидуальные анкеты рассматриваются в течение одного дня. После этого, в срок, не превышающий трёх дней, информация анкет сопоставляется с данными ведомств и организаций, а также определяется степень потребности женщин в социальной защите.

Список женщин, включённых в «Женскую тетрадь», а также проект «Дорожной карты», направленный на решение их проблем, не позднее семи дней вносится в районный или городской Кенгаш народных депутатов.

Утверждённые списки в срок не более трёх дней вносятся в Единую информационную систему «Махалля», и на этом основании предоставляются социальные услуги.

Какие виды помощи могут получить женщины, внесённые в «Женскую тетрадь»

Женщинам, включённым в «Женскую тетрадь», будут выдаваться кредиты на занятие предпринимательской деятельностью на сумму до 150 размеров базовых расчётных величин (33,45 млн сумов). Процентная ставка будет определена по основной ставке Центрального банка.

Кредиты выдаются в строгой очерёдности в алфавитном порядке (по фамилии, имени, отчеству) отделениями Народного банка на срок не более трёх лет со льготным периодом до шести месяцев.

Женщинам, включённым в «Женскую тетрадь», также может выдаваться единовременная материальная помощь в размере от двух до четырёх БРВ (от 446 тысяч сумов до 892 тысяч сумов).

В случаях, если женщины, получившие единовременную материальную помощь, не исключены из «Женской тетради» или включены в неё в течение одного года, единовременная материальная помощь оказывается один раз в течение одного календарного года.

Кроме этого, на основании заключения руководителей секторов и начальников отделов по поддержке махалли и семьи районов и городов, женщинам, включённым в «Женскую тетрадь», могут арендовать жильё. Договор об аренде заключается на срок до 31 декабря 2021 года, платежи производятся непосредственно арендодателю.

Женщины, которые включены в «Женскую тетрадь» для решения двух и более вопросов, исключаются из тетради после решения всех их вопросов. Об исключении из тетради женщины в течение пяти дней письменно оповещаются отделами по поддержке махалли и семьи районов и городов.

Напомним, создать «молодёжную тетрадь» для безработной молодёжи и «женскую тетрадь» для женщин без работы или в семьях без кормильца предложил в августе 2020 года президент Шавкат Мирзиёев. Ранее в том же году был внедрён список «темир дафтар», содержащий информацию о социально уязвимых семьях, нуждающихся в помощи.