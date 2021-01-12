Второй день Недели узбекского национального киноискусства начался с обсуждения будущей деятельности киножурнала «Зумраша». Он уже несколько лет предлагает серию детских фильмов.





В первой половине аниматоры мультипликационной студии организовали для детей конкурс на тему «Узбекистан — наша Родина». Это событие порадовало маленьких героев. Во время конкурса персонажи мультфильмов вместе с детьми рисовали картинки. День оказался насыщенным памятными событиями и вызвал большой интерес у маленьких гостей.





Также круглый стол, посвященный кинопроектам 2021 года, стал предметом бурного обсуждения кинематографистов, продюсеров и сценаристов. Теперь Национальное агентство «Узбеккино» будет снимать интересные фильмы разных жанров и тематик. Масштаб этих проектов растёт из года в год.





Кульминацией дня стала организация круглого стола на тему «Судьба женщины на экране». В ходе мероприятия поднимались и обсуждались вопросы женщин-активисток, работающих в различных сферах.





В вечерней программе Недели состоится большая премьера художественного фильма «Сумбул», снятого совместно с «Узбеккино» и «Татаркино». Ожидаемую премьеру оценят киноманы.

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