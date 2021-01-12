Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов вышел в краткосрочный отпуск для восстановления здоровья, сообщили в пресс-службе областной администрации.
В пресс-службе хокимията области «Газете.uz» опровергли появившуюся в сети информацию о том, что глава области перенёс микроинсульт.
«У хокима в субботу поднялось давление. Раньше у него не было давления. В настоящее время он проходит медицинское обследование, а не лечение. С ним всё хорошо, я разговаривал с ним 10 минут назад», — сказал пресс-секретарь хокимията Манучехр Мирзаев.
По его словам, хоким находится на обследовании в Главном медицинском управлении при Администрации президента в Ташкенте.
Комил Рахманкулов
Мой папа тоже хотел пройти курс лечения в правительственнем стационаре #2. Но на эту неделю отказали. В правительственной поликлинике сказали, что все хокимы разных мастей госпитализированы в оба стационара.
Каждый год так издавна. Пока там хокимы, других не госпитализируют если даже есть места. Типа безопасность.