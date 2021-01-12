Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов вышел в краткосрочный отпуск для восстановления здоровья, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В пресс-службе хокимията области «Газете.uz» опровергли появившуюся в сети информацию о том, что глава области перенёс микроинсульт.

«У хокима в субботу поднялось давление. Раньше у него не было давления. В настоящее время он проходит медицинское обследование, а не лечение. С ним всё хорошо, я разговаривал с ним 10 минут назад», — сказал пресс-секретарь хокимията Манучехр Мирзаев.

По его словам, хоким находится на обследовании в Главном медицинском управлении при Администрации президента в Ташкенте.