Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента призвало руководителей торгово-развлекательных центров, магазинов и других заведений установить ограничители между парковочной зоной и зданием.

Это поможет предотвратить инциденты, аналогичные произошедшему 7 января, когда автомобиль Lacetti въехал в здание супермаркета в Мирзо-Улугбекском районе. За рулем находился 8-летний ребёнок.





Фото: ГУВД.

Отметим, что приведённые на фото ограничители не всегда лучший вариант с точки зрения безопасности (о них могут спотыкаться люди) и эстетики. В каждом случае нужен индивидуальный подход.