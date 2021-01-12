Новое предложение от компании Bizning Uylar Development поможет приобрести квартиру в современном ЖК Olmazor Business City в кредит на 20 лет.

Olmazor Business City — это масштабный жилой комплекс на территории свыше 23,5 га. Более половины ЖК составляет облагороженная зеленая зона. Этажность комплекса — от 9 до 30 этажей.

Особенность Olmazor Business City — это 30-этажный небоскреб. Он выполнен в общем стилистическом решении с другими жилыми зданиями комплекса. Небоскреб вдвое превосходит остальные строения и привлекает к себе всеобщее внимание.

Будущим покупателям предлагается широкий выбор планировочных решений и квадратур жилых помещений. Также жителям комплекса будет доступны 800-метровая частная набережная вдоль реки, многочисленные прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки, частный детский сад, школа, шопинг-молл и большой ряд коммерческих помещений.

Гибкие условия кредита помогут превратить еще вчерашнюю мечту в сегодняшнюю реальность. Стоит поторопиться воспользоваться предложениями от компании Bizning Uylar Development, чтобы стать владельцем высококачественной жилой недвижимости в масштабном жилом комплексе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Instagram: @bizninguylar

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Сайт: bizninguylar.uz

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