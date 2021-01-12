Новый архитектурный акцент города — комплекс Infinity. Концептуальная пятерка небоскребов сочетает в себе безумный темп жизни в центре столицы и притягательность роскошного жилья класса премиум.

Это именно тот комплекс, который отражает изысканный стиль, новаторские вкусы и имидж владельцев апартаментов. Архитектура Infinity — это сложное созвучие форм и материалов, единство плавности, свежести и бесконечности.

Пять многоэтажных зданий, великолепные видовые пентхаусы на последних этажах — это жилье для успешных и современных людей, которые смогут оценить красоту и функциональность данного проекта. Пять отдельно стоящих корпусов Infinity олицетворяют пять стихий: воды, земли, воздуха, огня и души. И, соответственно, носят их названия. Пять корпусов вместе с крупным торгово-развлекательным центром складываются в продуманную целостную композицию.





Infinity располагается в центре столицы в трех минутах от станции метро «Ташкент» на пересечении двух крупных улиц — Абдулла Кадыри и Истикбол. Это хорошая и развитая местность для жизни. Удобная транспортная развязка и большое количество торговых рядов, школ, университетов и точек общественного питания сделают жизнь комфортной и приятной для всех поколений.

Продуманная инфраструктура комплекса способна обеспечить потребность в качественном сервисе. На первых этажах корпусов разместятся супермаркеты, отделения банков, уютные кафе и рестораны, а также бытовые службы. Лобби Infinity — это большое пространство, включающее в себя гостинную с мягкими и удобными креслами, зону консьержа и лифтовую зону.

В Infinity есть все, что обеспечивает комфортную жизнь высокого уровня. Чтобы все вопросы, связанные с проживанием в доме, решались быстро и профессионально, сотрудники консьерж-сервиса с удовольствием помогут во всем. Они отправят и примут почту или посылки, встретят гостей, забронируют билеты или столик в ресторане, вызовут такси или сантехника и обязательно свяжутся с жильцом в случае необходимости.

Апартаменты будут оснащены передовыми системами комфорта: мультисплит-системой кондиционирования, системой отопления с датчиками контроля температуры и другими. В подъездах будут установлены скоростные бесшумные лифты, а по всему периметру — камеры видеонаблюдения.





Разнообразие предлагаемых планировочных решений апартамента поможет покупателям найти именно ту квартиру, в которой хотелось бы провести большую часть жизни. Эргономичное зонирование помещения позволит создать в любом апартаменте удобное и функциональное пространство для жизни, а также реализовать различные дизайн-решения.

Заранее можно посмотреть примеры дизайна интерьера апартаментов и почерпнуть для себя что-то интересное. А после покупки собственного жилья — реализовать их или же дать волю своей фантазии и придумать нечто оригинальное.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

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