Палата представителей США 11 января опубликовала текст резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа, в которой его обвиняют «в подстрекательстве к насилию против правительства Соединённых Штатов», сообщает The New York Times.

В документе говорится, что Трамп своими действиями в день беспорядков в здании Конгресса США «поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов и их правительственных институтов».

«Он поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирной передаче власти и подверг опасности Конгресс. Тем самым он подорвал доверие к себе как к президенту <...> и продемонстрировал, что будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на посту», — подчёркивается в резолюции.

Голосование Палаты представителей, подконтрольной демократам, должно пройти в среду, отмечает издание. Ранее в понедельник палата пыталась принять резолюцию об отстранении Дональда Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой в Конституцию, но республиканцы проголосовали против.

Если Палата представителей объявит импичмент Дональду Трампу, его ожидают слушания в Сенате, однако пока неясно, смогут ли сенаторы собраться на заседание до 20 января, когда завершится срок президентских полномочий Трампа.

В случае принятия резолюции Дональд Трамп станет первым в истории президентом США, которому дважды объявляли импичмент. В декабре 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампа за превышение полномочий, так как он якобы пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для инициирования антикоррупционного расследования против сына Джо Байдена Хантера Байдена. Тогда Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал президента.

Демократы подняли вопрос об импичменте в отношении Трампа после того, как сторонники действующего главы Белого дома взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги выборов президента. Подсчёт голосов выборщиков был приостановлен и возобновлён только утром 7 января. В результате беспорядков погибли пять человек, десятки полицейских получили ранения.

Позже Конгресс официально утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Его инаугурация состоится 20 января. Национальная гвардия США планирует задействовать до 15 тысяч военных для обеспечения безопасности во время церемонии. ФБР также предупредило, что с 16 по 20 января в столицах всех 50 штатов и в Вашингтоне готовятся вооружённые протесты.

Дональд Трамп во вторник объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия и распорядился направить дополнительные федеральные силы, чтобы обеспечить безопасность в преддверии инаугурации Джо Байдена, говорится в заявлении Белого дома.