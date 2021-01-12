Несколько независимых гражданских активистов вошли в состав Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека. Об этом в Twitter сообщил главный технический советник Международной организации труда в Узбекистане Йонас Аструп.

Согласно закону об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека, Комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод человека содействует омбудсману в реализации его полномочий по парламентскому контролю за соблюдением законодательства о правах и свободах человека государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и должностными лицами.

Обновлённый состав комиссии, включающей 27 членов, был утверждён совместным постановлением кенгашей Законодательной палаты и Сената от 26 декабря (документ есть у «Газеты.uz»). В неё вошли детский омбудсман Алия Юнусова, исполнительный директор центра «Стратегия развития» Элдор Туляков, заместитель председателя-исполнительный директор Общенационального движения «Юксалиш» Аскар Маматханов, директор Института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева и другие. Комиссию возглавляет омбудсман Улугбек Мухаммадиев.

Из числа гражданских активистов членами комиссии стали: руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов, директор Гуманитарного правового центра Шухрат Ганиев и директор Центра поддержки гражданских инициатив Диловар Кабулова.