В Асакинском районе Андижанской области 10 января в 20:00 произошло столкновение автомобиля Cobalt под управлением водителя Н. Х. (1993 года рождения) и машины скорой помощи Damas, управляемой водителем Ш. Х. (1979 г. р.), сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Водитель скорой помощи, доставленный в больницу с тяжелыми травмами, скончался. Пассажир Damas У. Х. (1987 г. р.) госпитализирован с телесными повреждениями.

Асакинское УВД завело уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.