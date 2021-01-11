11 января во Дворце творчества молодежи стартовала Неделя узбекского национального киноискусства. Первый день, организованный Национальным агентством «Узбеккино» на высоком уровне, был насыщен интересными и яркими моментами.





В первой части дня заместитель премьер-министра Бегзод Мусаев и кинематографисты обсуждили задачи, стоящие перед отраслью.

Затем прошел мастер-класс для молодежи по созданию сценариев. Также был проведен кастинг для новых проектов.





Особый дух церемонии придало прохождение по красной дорожке известных представителей узбекского шоу-бизнеса и актеров.





После красной дорожки гостям недели была представлена концертная программа. Такое масштабное событие собрало вместе зрителей и звезд.

После концерта прошла презентация фильмов, которые будут сняты Национальным агентством «Узбеккино» в 2021 году. Создатели сами представили публике свои проекты.





Многих заинтересовало, что среди проектов есть целый ряд разных и неожиданных картин.

В конце дня состоялась премьера фильма режиссера Мухаммадали Искандарова «Я не террорист». Военная драма, снятая по-новому, понравилась зрителям.





В планах у «Узбеккино» — собрать круглый стол с журналистами, блогерами и членами медиаклуба. Здесь каждый после премьеры сможет высказать свое мнение, обсудить фильм с коллегами и поделиться впечатлением.

Ожидается, что последующие дни Недели будут также насыщены значимыми событиями и церемониями. В частности, запланированы показы документальных, художественных и анимационных фильмов, мастер-классы от известных кинорежиссеров и актеров, премьеры новых картин.





Данная кинонеделя проводится по поручению президента Шавката Мирзиёева в ходе его визита на киностудию «Узбекфильм» 20 ноября 2020 года.

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