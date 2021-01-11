Жокаргы Кенес Каракалпакстана, кенгаши народных депутатов областей и Ташкента утвердили новые тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации для абонентов, имеющих водомеры, сообщила пресс-служба компании «Узсувтаминот».

«Согласно новым тарифам, в Узбекистане новые цены на услуги питьевого водоснабжения и канализации выросли на 1,9%», — говорится в сообщении. При этом в отдельных регионах тарифы выросли в 1,5−3 раза.

Тарифы на воду





Тарифы на канализацию





Каракалпакстан (с 21 января 2021 года)

Питьевая вода (здесь и далее — за 1 кубометр):

для населения — 1850 сумов,

для бюджетных организаций — 3695 сумов,

другие — 3695 сумов.

Канализация:

для населения — 1100 сумов,

для бюджетных организаций — 2350 сумов,

другие — 2350 сумов.

Андижан (с 1 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 750 сумов,

для бюджетных организаций — 1200 сумов,

другие — 1800 сумов.

Канализация:

для населения — 750 сумов,

для бюджетных организаций — 1200 сумов,

другие — 1600 сумов.

Бухара (с 1 ноября 2020 года)

Питьевая вода:

для населения — 2450 сумов,

для бюджетных организаций — 4420 сумов,

другие — 4420 сумов.

Канализация:

для населения — 1850 сумов,

для бюджетных организаций — 3040 сумов,

другие — 3040 сумов.

Джизак (с 10 ноября 2020 года)

Питьевая вода:

для населения — 2500 сумов,

для бюджетных организаций — 3500 сумов,

другие — 3500 сумов.

Канализация:

для населения — 1000 сумов,

для бюджетных организаций — 1500 сумов,

другие — 1500 сумов.

Кашкадарья (с 3 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 1000 сумов,

для бюджетных организаций — 3800 сумов,

другие — 6700 сумов.

Канализация:

для населения — 950 сумов,

для бюджетных организаций — 2100 сумов,

другие — 4300 сумов.

Навои (с 1 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 3000 сумов,

для бюджетных организаций — 7500 сумов,

другие — 7500 сумов.

Канализация:

для населения — 2700 сумов,

для бюджетных организаций — 7000 сумов,

другие — 7000 сумов.

Наманган (с 10 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 2550 сумов,

для бюджетных организаций — 3315 сумов,

другие — 3315 сумов.

Канализация:

для населения — 700 сумов,

для бюджетных организаций — 875 сумов,

другие — 875 сумов.

Самарканд (с 1 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 1850 сумов,

для бюджетных организаций — 3500 сумов,

другие — 3500 сумов.

Канализация:

для населения — 1300 сумов,

для бюджетных организаций — 2800 сумов,

другие — 2800 сумов.

Сурхандарья (с 20 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 1150 сумов,

для бюджетных организаций — 2700 сумов,

другие — 2700 сумов.

Канализация:

для населения — 650 сумов,

для бюджетных организаций — 1050 сумов,

другие — 1050 сумов.

Сырдарья (с 7 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 1250 сумов,

для бюджетных организаций — 2875 сумов,

другие — 2875 сумов.

Канализация:

для населения — 530 сумов,

для бюджетных организаций — 1380 сумов,

другие — 1380 сумов.

Ташкентская область (с 7 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 950 сумов,

для бюджетных организаций — 4000 сумов,

другие — 4000 сумов.

Канализация:

для населения — 700 сумов,

для бюджетных организаций — 1300 сумов,

другие — 1300 сумов.

Фергана (с 1 декабря 2020 года)

Питьевая вода:

для населения — 1000 сумов,

для бюджетных организаций — 1300 сумов,

другие — 1300 сумов.

Канализация:

для населения — 300 сумов,

для бюджетных организаций — 365 сумов,

другие — 365 сумов.

Хорезм (внесено на утверждение депутатов)

Питьевая вода:

для населения — 1500 сумов,

для бюджетных организаций — 3050 сумов,

другие — 3050 сумов.

Канализация:

для населения — 800 сумов,

для бюджетных организаций — 1300 сумов,

другие -1300 сумов.

Ташкент (с 24 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 400 сумов,

для бюджетных организаций — 400 сумов,

другие — 1000 сумов.

Канализация:

для населения — 350 сумов,

для бюджетных организаций — 350 сумов,

другие — 820 сумов.

ООО «Дамхужа сув таъминоти» (внесено на утверждение депутатов)

Питьевая вода:

для населения — 320 сумов,

другие — 700 сумов.

ООО «Чимён-Чорбог» (с 21 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 500 сумов,

для бюджетных организаций — 650 сумов,

другие — 3000 сумов.

Канализация:

для населения — 200 сумов, для бюджетных организаций — 300 сумов, другие — 2000 сумов.

ООО «Мусаффо оби хаёт» (с 24 января 2021 года)

Питьевая вода:

для населения — 565 сумов,

для бюджетных организаций — 700 сумов,

другие — 2120 сумов.

Канализация:

для населения — 370 сумов,

для бюджетных организаций — 420 сумов,

другие — 950 сумов.

Как исчисляется тариф на примере Ташкента

Тариф исчисляется следующим образом (на примере города Ташкента):

400 (питьевая вода) + 100 (надбавка) + 350 (канализация) + 100 (надбавка) + 350 (слив горячей воды в канализацию*) + 100 (надбавка) = 1400 сумов.

* Примечание: эта цена применяется только для абонентов, подключенных к централизованной отопительной системе.

В других регионах расчет производится аналогичным образом, однако надбавка за каждый кубометр питьевой воды обозначается в размере 50 сумов, за канализацию — 50 сумов за кубометр.

Расчеты абонентам без водомеров производятся исходя из нормы потребления воды, разъяснения об этом компания предоставит позже.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что стоимость кубометра питьевой воды в Ташкенте повышается с 310 до 400 сумов для населения и с 730 до 1000 — для коммерческих потребителей. В декабре предлагалось увеличить тарифы на еще большую сумму.

Тарифы на питьевую воду и канализацию в Навои планировалось повысить почти в три раза, но в итоге цены вырастут примерно в 2,5 раза. Для сравнения: с нового года стоимость 1 кубометра питьевой воды для населения предлагалось установить в 3000 сумов (сейчас — 1080 сумов), для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 7500 сумов (3300 сумов). Кроме того, стоимость 1 кубометра воды на услуги канализации для населения составит 2700 сумов (1000 сумов), для бюджетных организаций и оптовых потребителей — 7000 сумов (2800 сумов).

В «Навоий сув таъминоти» объясняли, что при определении тарифов на питьевую воду учитывается географическое меcтоположение, расстояние от водных источников до населенных пунктов, расходы на производство питьевой воды. Поэтому тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации формируются отдельно для каждой области.