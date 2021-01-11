Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 января провёл телефонный разговор с избранным президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова «с убедительной победой на прошедших президентских выборах, а также успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана», говорится в сообщении.

«Выражена уверенность, что итоги важнейших политических мероприятий заложат прочную основу для обеспечения стабильности, повышения благосостояния населения и устойчивого развития страны», — отметили в пресс-службе.

Садыр Жапаров выразил благодарность президенту и народу Узбекистана за «содействие братскому Кыргызстану в преодолении последствий современных вызовов и борьбе с распространением пандемии коронавируса».

Стороны рассмотрели вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия. Они подчеркнули, что 2021 год должен стать «периодом дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства, их наполнения качественно новым содержанием».

Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров отметили важность практической реализации ранее достигнутых договоренностей. Речь идет прежде всего о совместной работе по делимитации государственной границы, наращивании товарооборота, усилении кооперации в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, расширении межрегиональных контактов и гуманитарного обмена, региональных проектах по развитию эффективных транспортных коммуникаций и других аспектах.

Стороны выразили «обоюдную заинтересованность в продолжении тесного и конструктивного диалога, взаимной поддержки в рамках международных организаций и региональных структур».