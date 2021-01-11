С 2021/2022 учебного года в бакалавриатах педагогических и финансово-экономических вузах внедряется специальность «Социальная работа (по различным отраслям деятельности)» с заочной формой обучения. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров о мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов самоуправления граждан от 8 января, сообщила Norma.uz.

Новая специальность внедряется для «пополнения органов самоуправления граждан высококвалифицированными специалистами» и удовлетворения потребностей этого сектора в специалистах с высшим образованием.

К 1 марта 2021 года будет проведён детальный анализ потребностей органов самоуправления в кадрах, на основе которых будут представлены обоснованные предложения в Министерство экономического развития и сокращения бедности.

Министерство по поддержке махалли и семьи может давать рекомендации гражданам, успешно сдавшим вступительные экзамены.

Предоставление рекомендации осуществляется на основании следующих критериев:

работа в течение последнего года на занимаемой должности;

опыт работы не менее трёх лет в системе махалли;

махалля, где работал гражданин, признана «образцовой»;

дана положительная оценка управлениями и отделами Министерства по поддержке махалли и семьи;

отсутствие дисциплинарных взысканий.

Напомним, в 2020 году международные организации рекомендовали Узбекистану увеличить инвестиции для создания системы предоставления социальных услуг со стороны профессиональных социальных работников на уровне махаллей. Это позволило бы отойти от системы, когда соцуслуги оказываются преимущественно в специализированных учреждениях. В прежние годы отмечалась также необходимость развития профессии социального работника в Узбекистане.