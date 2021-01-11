Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в понедельник заявил, что все граждане страны будут бесплатно вакцинированы от коронавируса, сообщает The Korea Times со ссылкой на агентство Yonhap. Процесс должен начаться со следующего месяца.

В своём новогоднем обращении он сказал, что 2021 год будет годом «восстановления» после кризиса, вызванного пандемией, «инклюзивности» для сокращения социального неравенства и «рывка» в сторону превращения Южной Кореи в лидирующую страну.

В понедельник количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Южной Кореи составило 451. Это меньше, чем в воскресенье — 665, субботу — 641 и пятницу — 674 (что может быть связано с меньшим количеством тестов по выходным). Общее число случаев достигло 69,1 тысячи, умерших от причин, связанных с COVID-19, — 1140.

Снижение числа случаев наблюдается с 3 января, когда было зарегистрировано более 1000 случаев. Этому способствовали меры по усилению социального дистанцирования, введённые до 17 января.

The Korea Times также пишет, что в текущем году в Южной Корее наблюдается значительно низкий уровень заболевания гриппом по сравнению с предыдущим сезоном.

В стране бесплатную прививку от гриппа получили 14 миллионов человек. Однако большую роль могли сыграть усиленные меры защиты от коронавируса — ношение масок, дистанцирование и личная гигиена, отмечают эксперты.