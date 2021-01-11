Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев подверг критике руководство Министерства энергетики Узбекистана за наблюдающийся в стране энергетический кризис.

«Сразу после крайне тяжелого 2020 года в зимний сезон, который оказался холоднее, чем в предыдущие годы, всех мучает энергетический кризис! Эта ситуация не только провоцирует резкое недовольство населения, социальный кризис, но и снижает экономическую активность и отрицательно сказывается на экономике страны. Самое обидное в том, что проблемы в сфере энергетике „смывают“ все положительные изменения, произошедшие за последние годы», — написал он.

«Подумайте: холодная зима, большая семья, нет ни газа, ни электричества! Если пожилые или младенцы в семье дрожат от холода, а молодые люди, как бы они ни старались, не имеют возможности обогреть свои дома для обеспечения благополучной жизни, то какой смысл реформ для этих людей? Для этих людей любые реформы, любые законы, грубо говоря, „копейка“! ОНИ СТРАДАЮТ ОТ ХОЛОДА. В этой ситуации им нужно только одно — ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ!», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, что 9 из 10 обращений, поступающих к нему в эти дни из его избирательного округа, касаются проблем с газом и электричеством.

«Городские, областные и республиканские ответственные лица не знают, кого винить по этим обращениям, обвиняют друг друга! Последний же ответ ограничивается обещанием, что где-то произошла авария и что в ближайшие дни все будет хорошо», — отметил Дониёр Ганиев.

Депутат прокомментировал заявление Минэнерго об отсутствии инвестиций в отрасль на протяжении 30 лет (скорее всего, речь идет о словах министра энергетики Алишера Султанова, который заявил, что долгие годы в геологоразведку не вкладывались деньги, чтобы обанкротить компанию «Узбекнефтегаз»).

«Если так, где же 28% государственного внешнего долга, или 5,1 млрд долларов, направленные в энергетический сектор по итогам третьего квартала 2020 года? Как их тратят?» — задался вопросом депутат.

Парламентарий напомнил о заявлении Минэнерго в августе 2019 года. Тогда министерство сообщало, что полный запуск двух парогазовых установок Туракурганской ТЭС стоимостью 1,2 млрд долларов создаст 900 МВт дополнительной мощности с производством до 7 миллиардов кВт*ч электроэнергии в год. Проект должен был обеспечить основную потребность в электроэнергии областей Ферганской долины. ТЭС запущена в прошлом году, «но ведь позитивного изменения в энергоснабжении в долине не было», отметил он.

«Я не специалист в этой области, возможно, не понимаю. Но неужели за последние четыре года в отрасли нельзя было осуществить значительные позитивные изменения? Спрос населения растет день ото дня, почему мы не действуем соответствующим образом в течение года? Мы говорим про электронное правительство, онлайн-услуги, цифровой экономике, но какой от этого прок, если нет энергии? Какая реформа даст эффект в этой ситуации? Как можно понять то, что это происходит в год предстоящих выборов? Или это умышленный „саботаж“ политики главы государства?» — спросил депутат.

«Вопросов много, а ответов давно нет… При этом руководители, которые не могут ответить на вопросы, как всегда, молчат», — написал он.

Дониёр Ганиев признал, что депутаты, утвердившие руководство Минэнерго, тоже отчасти виноваты в ситуации.

«В сложившейся в стране ситуации самый верный путь — отставка руководителей, по причине которых происходит энергетический кризис в стране. На самом деле, в демократических странах после таких кризисов руководители уходят в отставку по собственной воле. Но для этого, прежде всего, у руководителя должно быть чувство достоинства. У наших руководителей же энергетической отрасли чувство достоинства в таком же „кризисе“, как и энергоснабжение», — заявил он.

Министр энергетики Алишер Султанов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Напомним, Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 22 января 2020 года одобрила 35 кандидатов в члены Кабинета министров. Тогда из 150 депутатов за кандидатуру Алишера Султанова на пост министра энергетики проголосовали 129, против — 9, воздержались — 10, не голосовали — 2 депутата.

В ноябре Алишер Султанов, отвечая на вопрос о возможной отставке руководства Минэнерго в связи с проблемами в энергосекторе, заявил: «Недостатков очень много. Но если сейчас все уйдут в отставку, кто будет делать работу?» Он отметил, что в стране резко увеличилось потребления электроэнергии: «Раньше [такой ситуации] не наблюдалось.