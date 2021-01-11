Реализацию насвая (некурительной смеси из табака и гашенной извести) предлагается запретить. Это предусмотрено законопроектом Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия «О регулировании производства и оборота алкогольной и табачной продукции».

Как сообщило Министерство здравоохранения, проект внесен на рассмотрение Кабинета министров.

Министерство здравоохранения совместно со Всемирной организацией здравоохранения в 2014 году провело исследование по изучению факторов риска неинфекционных заболеваний. При этом было установлено, что 12% населения Узбекистана употребляют насвай — 23,2% мужчин, или каждый четвертый, и 0,2% женщин. Около 90% потребителей бездымного табака употребляют насвай.

Это самый высокий показатель потребления насвая среди населения в странах Центральной Азии: в Кыргызстане — 5,2%, в Казахстане — 1,3%, в Туркменистане — 1,4%.

Кроме того, уровень употребления бездымного табака среди узбекистанских подростков в возрасте 13−15 лет является самым высоким среди стран СНГ — 6%. Этот показатель в Кыргызстане составляет 5,1%, в Таджикистане — 1,8%, в Казахстане — 0,6% и в Туркменистане — 0,2%.

В Минздраве отметили, что насвай производится неофициально или кустарно, а его состав часто определяется приобретенным рецептом или наличием и стоимостью ингредиентов. В Узбекистане насвай продается свободно на рынках, на улицах и вблизи образовательных учреждений. В результате цена одной порции насвая примерно в 4−5 раза ниже цены сигарет с фильтром, что делает его в высшей степени доступным для молодежи.

Кроме табака, источника никотина и канцерогенов, а также гашеной извести, насвай может включать золу растений, растительные масла, например, хлопковое или кунжутное масло, а также сухофрукты и ароматизаторы, отметили в Минздраве.



Специалисты министерства подчеркнули, что употребление насвая может вызывать рак ротовой полости, пищевода и поджелудочной железы, может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и хронической гипертонии, при использовании во время беременности приводит к более высокому риску мертворождения, преждевременных родов и низкой массы тела ребенка при рождении.

Кроме того, употребление насвая может привести к воспалению слизистой полости рта и десен, атрофии десен, кариесу и преждевременной потере зубов. У мужчин, употребляющих насвай, наблюдается бесплодие, которое вызвано пониженным объемом спермы, малым количеством, пониженной активностью и увеличением частоты появления аномальных сперматозоидов, добавили в Минздраве.

В Узбекистане среди мужчин в возрасте 30−69 лет встречается по сравнению с женщинами в 3,9 раза чаще смертность от злокачественных новообразований трахеи, полости рта (3,8 раза), десен (3,1 раза), гортани (2,5 раза), желудка (2 раза) и ротоглотки (2 раза). Эксперты Минздрава связывают это непосредственно с употреблением насвая и других табачных изделий.

Согласно исследованию ВОЗ, в Узбекистане меры по сокращению употребления табака являются экономически выгодными. При этом на каждый инвестированный сум по борьбе против табака можно получить выгоду в размере 7,3 сума в первые пять лет и 13 сумов за 15 лет.

Таким образом, в случае применения эффективных мер по борьбе против табака Узбекистан в краткосрочной перспективе (5 лет) сможет ежегодно получать прямую выгоду (включая высвобождаемые средства населения, направляемые на улучшение благосостояния) в размере 206,6 млрд сумов, в среднесрочной перспективе (10 лет) — 219,8 млрд сумов, в долгосрочной перспективе (15 лет) — 233 млрд сумов соответственно. В результате у потребителей табака появятся дополнительные ресурсы, которые в свою очередь увеличат спрос на товары народного потребления и услуги.