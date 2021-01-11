Мы шли относительно лёгким путём по скальным выходам, припорошенным снегом. Сбившись с основной линии маршрута, команда оказалась в кулуаре
, где высок риск схода лавин. В темноте мы не сразу поняли, что попали в него.
Скальный выход закончился, а мы всё шли. Снега стало по пояс. Его тяжёлая и сдаливающая структура предупреждала о нестабильности склона. Небольшой сдвиг пласта, и нас просто перемололо бы в этом кулуаре. Поняв опасность ситуации, мы быстро выбрались на линию маршрута.
Спустя два часа начался подъём под очередной скальный пояс. Угол наклона становился круче. Под ногами чувствовалась нестабильная порода разрушающихся скал, сыпухи
с очередными капканами
. Мы очень ждали рассвета. Но вместо солнечных лучей пришли густой туман и метель.
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