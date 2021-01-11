В конце осеннего сезона в наших горах ощущается напряжение природы. Она утомлена жарким летним солнцем, перевыпасом скота, пылью и человеком. Но зима – удивительное время спокойствия и безмятежности, когда под снежным покровом природа может отдохнуть. Как и большинство любителей походов.



Но для нашей группы это период активных тренировок и закалки перед летним сезоном путешествий в высокие горы. Летом погода на пяти-шеститысячниках сравнима с зимой на трёхтысячниках в Узбекистане.



В отличии от соседнего Казахстана и многих других стран, у нас фактически нет горной инфраструктуры, нет ни одного подъезда на высоту 3000 м. Любое восхождение на подобную высоту – изнурительный и долгий процесс, сопряжённый с риском схода лавин.



Тем не менее, зима – отличная возможность повысить функциональную выносливость и адаптироваться к низким температурам. С середины ноября наша группа покоряла разные трехтысячники каждые полторы недели. Первое восхождение мы совершили на пик Шахтёр (3100 м) Чаткальского хребта.