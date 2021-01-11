Резиденция Mirabad Avenue с учетом новой стадии готовности домов объявляет сокращение сроков для оформления беспроцентной рассрочки на апартаменты первой линии.
На фото: первая линия, шопинг-авеню вдоль улицы Мирабад
Гибкие возможности
Беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом от 30% действует до конца года на все апартаменты, расположенные на первой линии. Также при полной оплате доступны скидки и бонусы.
На фото: фрагмент шоурума
Оправданные инвестиции
В резиденции уже готов первый двор и распродано более 60% апартаментов. В феврале 2021 года последние два блока получат кадастр. Блоки С и D его получили еще в 2020 году.
В связи с завершением строительства первой линии ожидается повышение стоимости на апартаменты около четырех раз за 2021 год.
Это означает, что инвестиция в недвижимость дает возможность не только сохранить свой капитал, но и преумножить его менее чем за один год.
Например, стоимость апартаментов в резиденции с декабря 2018 года по ноябрь 2020 года выросла на 47−50% в зависимости от типа жилья. То есть прибыль от покупки недвижимости составила порядка 25% годовых.
Апартаменты в рассрочку с дополнительными бонусами
При покупке апартаментов первой линии будущие жильцы получают в подарок предчистовую отделку, в которую включаются:
- стяжка;
- шпатлевка;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы;
- система умного дома от Schneider Electric (Германия).
Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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