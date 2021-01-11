В понедельник по Узбекистану сохранится ясная и очень теплая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха днем прогреется до +7…+12 градусов, что на 4−5 градусов выше нормы. С выносом теплого воздуха местами по стране возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Во вторник по большей части территории Узбекистана также ожидается сухая и теплая погода, местами возможны порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью −2…+3 градуса, днем — +5…+10. Лишь на северные районы страны ожидается вторжение прохладного и слабовлажного воздуха с районов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможны небольшие осадки — дождь и снег.

Затем, 13 января, фронт вторжения сместится на восток. В ночные часы по Ташкентской области, а также по предгорным и горным районам Ташкентской и Наманганской областей местами 13 января возможны дождь и снег. По остальной территории страны осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью −2…+3 градуса, днем — +3…+8, что незначительно ниже климатических значений.

В четверг, 14 января, по Узбекистану ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью понизится до −5…−0, днем начнет повышаться и будет в пределах +5…+10 градусов.

В пятницу, 15 января, с зарубежного юга вновь начнется вынос очень теплого воздуха, по Узбекистану ожидается сухая погода и повышение температуры воздуха ночью до +2…+5 градусов, местами до −2…−0 градусов, днем — до +10…+15, что на 5−7 градусов выше нормы.

Всю рабочую неделю местами будут наблюдаться туманы, заключили синоптики.