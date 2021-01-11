В социальной сети распространилась видеозапись, на которой видно, как жители Пахтакорского района Джизакской области, недовольные отсутствием газа и электроэнергии, перекрыли автомобильную дорогу. В ролике отмечается, что протестовать вышли в основном женщины.
Инцидент сайту Zamon прокомментировали в пресс-службе предприятия «Худудгаз Джизак». По словам пресс-секретаря Зокира Матчанова, в плане газоснабжения Пахтакорский район является одним из самых труднодоступных регионов.
Он уточнил, что работы по подключению к газопроводу были начаты с махалли Шарафа Рашидова, но пять лет назад из-за отсутствия газа хоким вынес решение о демонтаже труб. В «Худудгаз Джизак» добавили, что до сегодняшнего дня жители района регулярно обеспечивались сжиженным газом и углём. Сами жители заявляли, что этого хватало только на приготовление еды.
На место протеста прибыли первый заместитель хокима области и другие руководили, провели разъяснительную беседу. Они заверили, что в течение недели район будет обеспечен газом.
Ранее из-за проблем, связанных с отсутствием газа и электроэнергии, дороги перекрывали в других регионах.
МуаттарЮсупова
Стыд и позор.. Продаем газ сами себя обеспечить не можем
Zara5678
Ох не знаю что будет когда кончится терпение у водителей Ташкента которым всё дольше и дольше приходится стоять на заправках Метан..?
Уже и 2-3 часа приходится стоять.