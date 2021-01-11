Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила о поддержке Узбекистаном Фонда Авраама. Совместное узбекско-американское заявление опубликовано на сайте посольства США в Узбекистане.

США, Израиль и ОАЭ учредили Фонд Авраама 20 октября 2020 года в рамках соглашений Авраама. Через фонд три страны мобилизуют более 3 млрд долларов на продвижение инвестиций частного сектора и инициативы в области развития для содействия региональному экономическому сотрудничеству.

Узбекистан обязался направить в фонд до 50 млн долларов на улучшение экономического сотрудничества и взаимосвязей.

«Мы надеемся, что поддержка Узбекистана в Фонде Ибрахима станет прекрасным примером приверженности наших стран развитию регионального сотрудничества и сыграет важную роль в сокращении бедности, повышении производительности труда, занятости и обеспечении экономического роста в регионе», — сказал заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

«Мы гордимся нашим растущим партнерством с Узбекистаном и рассматриваем его поддержку Фонда Авраама как значительный шаг к расширению наших общих целей», — отметил также главный исполнительный директор DFC Адам Болер.

Напомним, Узбекистан, Казахстан и США 7 января объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства. В течение пяти лет страны намерены привлечь не менее 1 млрд долларов для поддержки частных проектов. Глава DFC Адам Болер посетил Ташкент для официального запуска инициативы.