Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с боевой подготовкой войск Министерства обороны на горном полигоне «Фориш», сообщила пресс-служба главы государства.

На макетной презентации президенту доложили об объектах, построенных на территории полигона. Затем он осмотрел учебный корпус, библиотеку, кухню, казармы и спортзал, а также понаблюдал за матчем по регби между сборными командами Центрального и Восточного военных округов. Кроме того, глава страны ознакомился с имеющимся в распоряжении войск вооружением и военной техникой.

На полигоне состоялись показательные учения, в ходе которых войска Центрального военного округа отработали действия по уничтожению условного противника.

Здесь же президент провёл беседу с личным составом. Он отметил, что сегодня, в условиях нарастающих информационных угроз в мире, укрепление общественного доверия к Вооружённым Силам, обеспечение единства народа и армии, воспитание молодежи в духе патриотизма должны составлять ядро реформ в военной сфере, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Данный полигон должен соответствовать международным стандартам. Надлежащим должен быть и уровень подготовки солдат и офицеров. Для этого особое внимание необходимо уделить качеству подготовки, боевому мастерству», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он поздравил военнослужащих с 29-летием образования Вооружённых Сил Узбекистана и Днём защитников Родины.

Президент дал ответственным лицам указания по регулярному повышению боеспособности и готовности войск. Затем руководитель страны вернулся в Ташкент.

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