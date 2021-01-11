С 1990 года было утрачено около 420 миллионов гектаров леса, несмотря на то, что темпы обезлесения планеты за это время замедлились. На леса приходится основная часть всего наземного биоразнообразия планеты: 60 тысяч различных видов растений и деревьев, 80% всех видов земноводных, 75% видов птиц и 68% видов млекопитающих, сообщил Центр новостей ООН.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), более половины всех лесов мира приходится на пять стран: Россию, Бразилию, Канаду, США и Китай. Как сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы, в России осталось 247 миллионов гектаров первозданных лесов, которые не были затронуты человеком. Но они исчезают со скоростью более 1,6 миллиона гектаров в год, и эта скорость стремительно растёт.

Если потерять леса, восстановить экосистему такой же, какой она была, будет уже невозможно, утверждает директор Всемирного фонда дикой природы в России Дмитрий Горшков, а ведь «биоразнообразие — этот сложный механизм — поддерживает жизнь на планете».

Половина лесных территорий почти не пострадала от внешнего воздействия человека, а треть лесов — это девственные леса, не испытавшие на себе последствий человеческой деятельности. Тем не менее, исчезновение лесов продолжается, а значит лесного покрова лишатся новые территории планеты.

«Для того, чтобы повернуть вспять процесс обезлесения и утраты биоразнообразия, нам необходимо пересмотреть наши методы производства и масштабы потребления продовольствия, — отмечает генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. Он призвал сохранять леса и добиваться восстановления вырубленных насаждений. Усилия на этом направлении уже принесли свои плоды. Наибольший прирост охраняемых лесных территорий произошёл в широколиственных вечнозелёных лесах, то есть тех, что обычно находятся в тропических зонах.

Эксперты напоминают, что деревья выполняют защитные функции: они предотвращают эрозию и потерю почв и смягчают последствия изменения климата. К тому же леса обеспечивают людей топливом и продовольствием. Для многих они являются важным источником дохода.