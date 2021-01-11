Генеральный директор «Кашкадарьинского предприятия территориальных электрических сетей» Анвар Музапов принес извинения жителям Касанского района, которые встретили Новый год без электричества из-за аварии на подстанции «Касан» вечером 31 декабря, сообщило издание Nasafnews.

Отключение энергии в районе произошло из-за повреждения фидера «Шахар-1» подстанции «Касан» в 21:14. Сообщалось, что без электричества остались около 25 махаллей.

Анвар Музапов сообщил, что были привлечены специалисты и приняты меры для устранения неполадок, но восстановить энергоснабжение до Нового года не удалось. По его словам, повреждение фидера было вызвано высокой нагрузкой. «У кабеля есть время работы при высоких нагрузках. Если время работы превышает лимит, кабель повреждается», — объяснил он.

«Мы просим прощения у жителей Касанского района. Это уже произошло… Что мы будем делать дальше? Во-первых, подстанция „Касан“ была построена 50 лет назад. Сооружение устарело. Во-вторых, в рамках своих полномочий мы приняли меры в отношении безответственных сотрудников. Речь не идёт о том, чтобы обвинить кого-то, приняв меры. Мы делаем это, чтобы ситуация больше не повторялась», — сказал глава электросетей области.

Анвар Музапов заявил, что реконструкция Касанской подстанции и увеличение мощности трансформатора включены в программу 2021 года, чтобы «оправдать наши недостатки перед населением».

Кроме того, будет проведено изучение состояния всех 171 подстанций в области, чтобы избежать аналогичных аварий.

Напомним, что 5 января отключение двух парогазовых установок Талимарджанской ТЭС привели к сбою в энергосистеме страны, в том числе было нарушено водоснабжение Карши. 8 января на Талимарджанской ТЭС вновь отключились обе ПГУ, в связи с чем в ряде районов Кашкадарьи была прекращена подача электроэнергии.