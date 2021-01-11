Порой так хочется, чтобы в доме зимой было тепло и уютно. Ведь иногда даже несколько одеял не могут согреть. Падение температуры до минусовой остро поставило вопрос энергосбережения в домах. А прогноз погоды не радует, предвещая холодную и долгую зиму.

К сожалению, игнорируя утепление жилья, житель продолжает обогревать улицу. А это пустая трата денег на коммунальные услуги в холодных домах. В то же время решение вопроса отопления с минимальными затратами является очень простым. Для этого нужно утеплить свой дом минеральной ватой.

Где теряется тепло в домах:

25−30% — через крышу;

15−20% — через стены;

10−15% — через окна;

3−6% — через подвал.





Утеплив хотя бы стены и чердак минеральной ватой «Эковер», можно снизить расходы на обогрев в зимний период до 45%.

При этом минераловатный утеплитель «Эковер» будет защищать дом и семью от холода на протяжении 50 лет. Даже в летнюю жару он сохранит прохладу в доме или квартире без лишних затрат на использование кондиционера.





Также утеплитель станет дополнительной звукоизоляцией. И больше не будут беспокоить уличный шум или активные соседи.

Утепление дома — это не роскошь, а жизненная необходимость, забота о здоровье и комфорте родных и близких. Все это можно обеспечить на долгий срок при минимальных усилиях.





Минераловатный утеплитель производит компания «Экоклимат». Производителю важно предоставлять людям продукт, который действительно улучшит качество их жизни и поможет значительно снизить дальнейшие финансовые затраты.

В 2021 году «Экоклимат» выпустит новый вид утеплителя под названием «Каркас». Такая продукция подойдет тем, кто хочет использовать новые подходы в строительстве энергоэффективного жилья и построить дом своей мечты без лишних забот и с низкими финансовыми затратами.





Минеральную вату «Эковер» можно найти на всех строительных рынках и в крупных точках торговли стройматериалами.

«Тепло рядом — на расстоянии ближайшего строительного магазина».

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 95−198−08−03, (+998) 99−830−00−96, (+998) 90−988−97−79.





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