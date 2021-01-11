Бизнес-центр Boulevard, расположенный в международном деловом центре Tashkent City, является примером современных решений для рабочего и коммерческого пространства. Помещения Boulevard Business Center сочетают в себе преимущества расположения в географическом центре столицы и параметров высококлассной недвижимости. Это делает их исключительными вариантами для будущих владельцев.
Эксклюзивная концепция
Оригинальный фасад и планировка выгодно отличают здание БЦ Boulevard. Двухэтажный комплекс располагает 14 коммерческими и 16 офисными помещениями. На втором этаже находится просторная терраса. Это обособленная зона отдыха для посетителей и сотрудников, с которой открывается вид на парк Tashkent City.
Высокие стандарты качества
Оснащение БЦ Boulevard соответствует высоким международным требованиям, которые предъявляются к современным инженерным и коммуникационным сетям. Высококачественные швейцарские лифты Sсhindler доставят посетителей с подземной парковки на нужный этаж.
Высота потолков в помещениях варьируется от пяти до семи метров. Она является исключительным параметром среди объектов коммерческой недвижимости.
Выгодные инвестиции
Недвижимость — один из надежных вариантов вложения капитала. Высококачественная коммерческая недвижимость в престижной локации Boulevard Business Center — это перспективная инвестиция, которая будет приносить стабильный доход.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
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