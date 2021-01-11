Деятельность подпольной религиозной школы (худжры) пресечена в Ташкенте 10 декабря. Учившиеся в ней несовершеннолетние подвергались избиениям, сообщается в репортаже телеканала UzReport.

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УКД ОВД Шайхантахурского района и Службы государственной безопасности в ходе оперативных мероприятий установили, что незаконное обучение религии проводил гражданин А. в своей квартире в многоэтажном доме в махалле «Джангох».

Родители детей платили организатору худжры по 150−200 долларов, хотя у него не было никаких соответствующих разрешений на преподавание. В процессе обучения А. регулярно избивал детей скалкой, нанося им телесные повреждения. Сам мужчина отрицает, что это было регулярно. По его словам, он щипал их и «иногда» бил палкой.

По данному факту и заключению судебно-медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 105 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Напомним, в конце прошлого года в столице была пресечена деятельность еще трех худжр, где детей избивали и морили голодом.