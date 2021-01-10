Компания «Тошшахартранcхизмат» сообщила, что запланированное с 11 января закрытие автобусного маршрута №8 не состоится.

«С учетом запросов пассажиров и более углубленным изучением деятельности данного маршрутного направления, для предотвращения перебоев в движении по 8-му автобусному маршруту изменения временно вноситься не будут», — говорится в сообщении.

Маршрут №8 «Сергели, 7-й квартал — Чиланзар, 25-й квартал» намечалось закрыть в связи с запуском Сергелийской ветки метро. Пассажирам предлагалось доезжать от 7-го квартала Сергели до станции метро «Чиланзар» на метрополитене. Далее до конечной «Чиланзар, 25-й квартал» предлагалось ехать на автобусах №41 и 135.

Ранее «Тошшахартранcхизмат» сообщила, что пересмотрела решение о сокращении автобусного маршрута №131.

Пассажиры выражали недовольство планами закрытия маршрута №8 и сокращения маршрута №131.