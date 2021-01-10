9 января в Андижанском районе произошла неисправность водораспределительного оборудования на центральном водопроводе «Ханабад-Андижан» диаметром 1400 мм, через который снабжается питьевой водой Андижан. Об этом утром 10 января сообщило предприятие «Андижон сув таъминоти». Видеозапись прорыва на водопроводе распространилась в социальных сетях.

На предприятии заявили, что принимают необходимые меры для устранения аварии, из-за которой 11−12 января могут возникнуть перебои в подаче воды населению. Чистая питьевая вода сейчас подаётся через подземное водное сооружение «Пахтакор» в Джалакудукском районе.

Для доставки воды населению было задействовано сначала 20, затем 40 водовозов. Телефоны штаба «Андижон сув таъминоти: 74−223−04−05, 74−226−04−05.

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