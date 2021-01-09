«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты повседневных горячих блюд из французской кухни.

Жульен с курицей и грибами





Жульен с курицей и грибами особо вкусно готовить в холодную пору года, когда вся семья с нетерпением ждет на ужин особое горячее блюдо. Ароматный, нежный и сочный жульен обязательно понравится всем членам семьи.

Картофельный гратен





Запеканку относят к сытным и питательным блюдам. Классический картофельный гратен именно такой. Нежный, сливочный, ароматный гратен может быть как гарниром, так и основным блюдом.

Французский луковый суп





Рецепт классического лукового супа прямиком из Франции. Не зря французская кухня считается одной из лучших во всем мире, ведь даже блюдо из лука получается невероятно вкусным и ароматным.

Бризоль





Бризоль — простое и в то же время очень изысканное блюдо, достойное как повседневного, так и праздничного стола. Это универсальное блюдо из яиц и фарша, которое можно приготовить с любой начинкой.

Мясо по-французски





Мясо по-французски из курицы — это очень вкусное блюдо, которое готовится легче, чем мясо по-французски из говядины. Блюдо из курицы получается нежирным и сочным.

Французский суп «Вишисуаз»





Нежный и ароматный суп-пюре из лука-порея и картофеля откроет вам новые вкусовые ощущения. Такое блюдо можно подавать с чесночными гренками как в горячем виде, так и в холодном.

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