Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа в связи с «высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном вечером 8 января.

«Тщательно изучив недавние твиты из учетной записи @realDonaldTrump и контекст, в котором они были опубликованы, мы приняли решение навсегда заблокировать этот аккаунт в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении соцсети.

Днём 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс США должен был утвердить итоги выборов. Подсчёт голосов выборщиков был приостановлен и возобновлён только спустя несколько часов. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Facebook и Instagram после этого заблокировали Трампа на 24 часа, Twitter — на 12 часов, потребовав удалить 3 последних твита из-за нарушений политики сервиса. Компания также предупредила, что дальнейшие нарушения её правил «приведут к постоянной блокировке» аккаунта Трампа в Twitter.

В последнем пресс-релизе Twitter представила подробныйразбор текста двух последних твитов Дональда Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки из-за беспорядков в Вашингтоне, и основания, по которой компания считает их подстрекательством к насилию.

Например, твит, в котором Трамп сообщает «всем, кто спрашивал», что не собирается принимать участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января, Twitter посчитал возможным намеком на «безопасность» нападения на церемонию, так как сам действующий президент там не будет присутствовать.

Использование слова «американские патриоты» в твите Трампа как описание некоторых из его сторонников также интерпретируется в качестве поддержки тех, кто «совершает насильственные действия в здании Капитолия».

Twitter также отмечает, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января 2021 года.

Соцсеть также заблокировала ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon — в том числе адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

После штурма Конгресса США, инициированного сторонниками Дональда Трампа, президента призывают уйти в отставку. Демократы пригрозили начать импичмент, если главу Белого дома досрочно не лишат полномочий. Ряд чиновников администрации Трампа покинул посты.