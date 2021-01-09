9 января на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов рассказал о достижениях сферы туризма в 2020 году и о приоритетных задачах на 2021 год.

«В результате глобального кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса, туризм стал одной из самых пострадавших отраслей. В 2020 году [страну] в общей сложности посетили 1,5 млн иностранных туристов. При этом оказаны туристические услуги на 261 млн долларов», — заявил вице-премьер.

Глава Госкомтуризма подчеркнул, что на 2021 год уже разработаны конкретные планы по привлечению 1,7 млн туристов из-за рубежа, и, в случае необходимости, направления будут высчитываться по рейсам. Он добавил, что ожидается экспорт туристических услуг на 370 млн долларов.

На мероприятии также были озвучены статистические данные по внутреннему туризму. Отмечалось, что в прошлом году были организованы поездки внутри страны для 1,8 млн человек, а в текущем году ожидается резкое увеличение этого количества с доведением до 7,5 млн туристов.