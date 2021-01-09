На Талимарджанской ТЭС восстановлена работа двух парогазовых установок, отключившихся в пятницу примерно в 10:30, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

«В результате осуществлённых специалистами мероприятий сегодня, 9 января, в 11:36 в штатном режиме была запущена 3-я и в 12:59 — 2-й парогазовая установка», — говорится в сообщении. Накануне на ТЭС прибыл министр энергетики Алишер Султанов.

Суммарная мощность двух установок составляет 900 МВт, общая мощность ТЭС, с учётом первого энергоблока, — 1700 МВт.В результате отключения двух ПГУ нагрузка подачи электроэнергии снизилась до 446 МВт. В ряде районов Кашкадарьинской области была полностью прекращена подача электроэнергии.

5 января также произошло внеплановое отключение обеих ПГУ Талимарджанской ТЭС. Это привело к сбою в энергосистемах не только Узбекистана, но и соседних стран. Частичные отключения произошли в том числе на ряде других ТЭС страны.