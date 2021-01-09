Самолёт Boeing 737−500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров вскоре после вылета из Джакарты. Он направлялся в Понтианак (остров Калиманта́н), сообщает Al Jazeera.

Связь с лайнером рейса SJ182 была потеряна через четыре минуты после его вылета. В воде неподалёку от места вылета обнаружены предполагаемые обломки. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.

На борту самолёта было зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе 7 детей, передал индонезийский телеканал Metro TV. Экипаж составляет 6 человек.