Порой так хочется собраться всей семьей за столом в просторной гостиной или отдохнуть на раскладном диване и посмотреть телевизор. Или пройти на балкон с видом на горы и насладиться прекрасным пейзажем, а в прохладные дни согреться горячим чаем у английского камина. Все это возможно в британском квартале Greenwich.

Но несколько из квартир жилого комплекса особо выделяются среди всех остальных. Они представлены в ограниченном количестве. Представители британского квартала рассказали, какие это квартиры и почему они интересны для покупателей.





Трехкомнатная квартира площадью 92,8 кв. м с панорамными окнами. Она расположена прямо под огромными часами, которые напоминают тот самый символ Британии — часовую башню Биг-Бен.

Особенность этой квартиры в том, что спальни изолированы друг от друга и пространство зонировано симметричным образом. В квартире предусмотрены две спальни, два санузла, просторная гостиная, совмещенная с кухней, а также лоджия. Последняя может превратиться в уютное место для отдыха или послужить рабочим кабинетом.

А благодаря панорамным окнам на кухне пространство становится светлым, просторным, наполненным свежим воздухом. Остекление во всю стену обеспечивает хорошее естественное освещение и позволяет любоваться окружающим пейзажем.





Трехкомнатная квартира площадью 95,22 кв. м с оригинальной планировкой. Здесь выполнено особенное зонирование с учетом площади и особенностей пространства. Также соблюдено правильное и эффективное соотношение общей площади к площади жилых помещений.

Сразу при входе с холла можно пройти на кухню. Просторная гостиная открывает прекрасные виды на горы и аллею, две спальни разделены санузлом, а у одной имеется собственный санузел. Также здесь предусмотрена маленькая прачечная для удобства домохозяек. Вид с балкона площадью более 5 кв. м располагает к отдыху, задушевным беседам и посиделкам с друзьями.





Третий тип квартиры точно такой же, как и второй, но комнаты расположены зеркальным образом. Из квартиры открывается потрясающий вид на горы и аллею британского квартала Greenwich благодаря расположению на самых верхних этажах комплекса.

Эти квартиры — мечта творческих людей. Она подойдет тем, кто стремиться к свободе и самовыражению. Такая обстановка заряжает энергией творчества всех, кто любит прекрасные пейзажи и получают вдохновение от этого. Так, в британском квартале Greenwich делается упор не только на комфорт и уют, но и на практичность и функциональность.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха имени Фурката.

Сайт: greenwich.uz

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