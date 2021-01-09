Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана пресекли в нескольких регионах коррупционные правонарушения, совершенные должностными лицами, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

В Ташкенте председатель правления одного из коммерческих банков требовал от предпринимателя 15 тысяч долларов для выделения кредита в размере 4 млрд сумов. Оперативные сотрудники СГБ и Департамента при Генпрокуратуре установили, что глава банка получил 103 млн сумов из указанной суммы, которые перечислены на счёт компании его знакомого.

В одном из районов Самаркандской области директор центрального рынка и его младший брат пообещали местному предпринимателю выделить землю под строительство швейного цеха и магазина, потребовав за это 10 тысяч долларов. Они были задержаны при получении 5000 долларов, предназначенных для получения разрешения.

При получении 5000 долларов был задержан надзиратель охранных войск МВД, работавший в учреждении по исполнению наказаний в Карши. Деньги были переданы знакомым одного из заключенных, которому нужно было передать мобильный телефон, а также другие предметы в будущем.

Ответственный секретарь по делам несовершеннолетних одного из районных хокимиятов Бухарской области обещал предпринимателю выделить в центре района 4 сотки земли для строительства магазина. За это он требовал 4000 долларов. Он был задержан при получении половины суммы в виде предоплаты.

По выявленным случаям возбуждены уголовные дела, ведется следствие.