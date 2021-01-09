Пандемия коронавирусной инфекции нанесла колоссальный ущерб практически всем сферам деятельности. В мировой экономике произошел спад, а мировые фонды испытали серьезный крах. Помимо этого, общий объем продаж по всему миру сократился примерно на 5%. Для устранения всех последствий глобального локдауна потребуется еще много времени.





В такой непростой момент компания Artel смогла не только сохранить прежние объемы продаж на экспорт, но и значительно увеличить их. Так, объем экспорта в 2020 году увеличился на 32% по сравнению с 2019 годом.

Доля Artel на рынке стиральных полуавтоматических машин в Казахстане и Кыргызстане достигла 50%, а в Таджикистане — 70%. Помимо этого, доля Artel на рынке кухонных плит в Казахстане достигла 65%. Таким образом, общая сумма продаж бытовой техники Artel за 2020 год достигла отметки 80 млн долларов. Более подробная информация приведена в таблицах.





Благодаря отличному соотношению цены и качества все больше иностранных потребителей интересуются отечественным брендом. Растет спрос в России, Азербайджане и Афганистане. В 2021 году компания Artel планирует активно продвигать свою продукцию в этих странах и расширять долю рынка. Кроме того, Artel ведет переговоры по заключению партнерских соглашений и расширению географии экспорта в африканских странах.

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