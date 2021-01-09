В качестве выгодной и удобной локации для нового торгово-досугового квартала Alfraganus был выбран Мирабадский район столицы. Согласно исследованиям и оценкам независимых мировых экспертов, этот район отличается хорошей покупательской способностью, высокой плотностью населения и уровнем дохода выше среднего. А это влияет на качество жизни.

Торгово-досуговый квартал Alfraganus будет расположен вдоль центральной столичной магистрали — улицы Фаргона Йули. В непосредственной близости к объекту находятся многочисленные застройки новых жилых комплексов, жилой частный сектор, общественные места и муниципальные учреждения, аэропорт, вокзал, центральные кассы, гостиницы, культурные объекты.

Формат торгового квартала предполагает секторальное разделение масштабного объекта на отдельные зоны с помощью многочисленных торговых улочек. В Alfraganus условно выделены следующие из них: еда и напитки, одежда и обувь, аксессуары, сфера услуг, декор, электроника, якорные магазины и другое.

Каждая торговая зона отличается архитектурным решением — индивидуальным фасадным оформлением. Будущие владельцы и арендаторы могут выбрать из множества оптимальный вариант, максимально отвечающий потребностям их бизнеса. Можно подобрать с персональной террасой и без, тип витринного остекления, этаж, квадратуру и прочие дополнительные опции.





По мнению специалистов из международной компании Knight Frank, в Узбекистане спрос на качественные и функциональные коммерческие помещения во много раз опережает предложение. Данная ситуация имеет устойчивую тенденцию к росту.

Торговый квартал Alfraganus — это не только новый формат коммерческой недвижимости, но и высокодоходная платформа для развития арендного бизнеса. Именно с этой целью было создано специальное структурное подразделение Alfraganus Academy. Здесь задействованы одни из ведущих местных и зарубежных специалистов в сфере недвижимости.

Подразделение будет осуществлять весь спектр организационно-правовых услуг, связанных с арендным бизнесом. В Alfraganus Academy предпринимателям могут быть предложены варианты неограниченного количества помещений с уже существующим арендатором. То есть это фактически готовый бизнес с гарантированно стабильным доходом уже на самом старте.

Запуск продаж — это всегда выгодное время с точки зрения максимального ассортимента и привлекательности цен. К моменту сдачи в эксплуатацию капитализация проекта достигнет более 30%.

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