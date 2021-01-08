Генеральный директор АО «Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей» Муратбай Базаримбетов задержан правоохранительными органами. Его подозревают в получении взятки.

Как сообщили «Газете.uz» пресс-службе предприятия «Региональные электрические сети», Муратбай Базаримбетов был задержан у себя в служебном кабинете 24 декабря.

Представитель Ургенчского городского кенгаша народных депутатов сообщил Kun.uz, что Базаримбетов подозревается в том, что через доверенное лицо якобы просил у предпринимателя 20 тысяч долларов за подключение автомобильной заправочной станции к электросети. Позже эта сумма была снижена до 15 тысяч долларов, говорится в сообщении.

В результате предприниматель обратился к депутату, который, в свою очередь, уведомил правоохранительные органы. Предприниматель согласился принять участие в оперативном мероприятии. 24 декабря Муратбай Базаримбетов был задержан после того, как доверенное лицо занесло деньги ему в кабинет.

По словам депутата, в рамках оперативного мероприятия был записан разговор доверенного лица и гендиректора предприятия. Последний предположительно сказал: «Он дал все деньги? Ты взял всё? Поставь на эту тумбочку».

По данному факту ведется следствие, Муратбай Базаримбетов заключен под стражу, добавил депутат.

Муратбай Базаримбетов возглавляет «Хорезмское предприятие территориальных электрических сетей» с 2019 года.