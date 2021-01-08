В пятницу, 8 января, по Узбекистану началось разрушение плотной слоистой облачности, которая длительное время сохранялась на территории страны. Дневная температура начала повышаться, но осталась отрицательной, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В выходные дни продолжится разрушение холодной периферии антициклона и к воскресенью область повышенного давления полностью покинет территорию страны. В ночные часы повышение температуры будет происходить медленнее, днём быстрее.

К 10 января ночные морозы ослабеют до −6…−1 градуса, днём солнце будет прогревать воздух до +7…+10 градусов. «Температура наконец-то приблизится к нормальным значениям», — говорится в сообщении.

Все эти дни ожидается преобладание небольшой облачности, без осадков. Местами, в основном в ночные и утренние часы, возможен туман. По горной местности сохранится лавинная опасность.