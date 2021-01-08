В Яшнабадском районе Ташкента в период с 15 декабря по 2 января было украдено 7 платёжных терминалов. Об этом сообщила передача Zamon телеканала Sevimli.

Сотрудники районного УКД ОВД задержали двух подозреваемых — ранее судимых Д. (1990 года рождения) и Р. (1989).

Получив сообщение о краже терминала на улице Карасу, представители УКД ОВД задержали Damas со снятыми номерными знаками, в котором перевозился аппарат.

Подозреваемые вскрывали терминалы для получения находящихся в них наличных денег, после чего выбрасывали аппараты. У задержанных обнаружены различные инструменты, использовавшиеся для совершения преступления.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 169 Уголовного кодекса Узбекистана (кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом, наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет).