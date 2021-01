В США усилились призывы к Дональду Трампу уйти в отставку с поста президента страны — менее, чем за две недели до официального завершения его срока и передачи полномочий Джо Байдену, пишет The New York Times.

Днём 6 января сторонники Трампа взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс США должен был утвердить итоги выборов и официально подтвердить победу Джо Байдена. Подсчёт голосов выборщиков был приостановлен и возобновлён только утром 7 января. В результате беспорядков погибли пять человек, десятки полицейских получили ранения.

После того, как ситуация успокоилась, представители Демократической партии в Конгрессе и некоторые республиканцы призвали действующего вице-президента Майка Пенса отстранить Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой в Конституцию. Она была принята в 1967 году и определяет порядок замены президента в случае его неспособности исполнять полномочия.

Пенс, по данным The New York Times, выступает против этой меры. Его поддерживает ряд чиновников администрации Трампа. Они считают, что досрочная отставка Трампа скорее усугубит кризис в Вашингтоне, чем поможет его разрешить.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что если Майк Пенс и его администрация не задействуют 25-ю поправку, то демократы готовы начать процедуру ещё одного импичмента (в декабре 2019 года конгрессмены обвинили Дональда Трампа в злоупотреблении полномочиями, но президент был оправдан).

С призывом уйти в отставку к Трампу также обратилась The Wall Street Journal, входящая в медиа-империю Руперта Мёрдока, который известен как сторонник Дональда Трампа. В статье, опубликованной в газете, президент раскритикован за «посягательство на конституционный процесс передачи власти после выборов», а его поведение описано как «беззаконное». The New York Post, также принадлежащая Мёрдоку, в своей редакционной статье призвала помощников Трампа «остаться и остановить это сумасшествие».

Несколько чиновников администрации Трампа объявили об отставке после штурма Капитолия. В их числе министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, спецпосланник США по Северной Ирландии и бывший глава администрации президента Мик Малвейни, заместитель советника президента по вопросам нацбезопасности Мэтью Поттинджер, глава администрации первой леди Стефани Гришэм и другие.

Сам Дональд Трамп в четверг опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «новая администрация» будет приведена к присяге 20 января и что «служение вашим президентом было честью всей моей жизни». Глава Белого дома также осудил насилие в Конгрессе. «Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили трон американской демократии», — сказал Трамп. Ранее в видео, которое президент записал сторонникам в часы штурма Капитолия, он призвал их «идти домой» и говорил: «Я люблю вас».

Как пишет CNN со ссылкой на слова советника президента, Трамп опубликовал видео только потому, что его президентству угрожает досрочная отставка и потенциальный импичмент.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом, набрав 306 голосов выборщиков. Трамп отказался признавать поражение и подал десятки судебных исков о пересчёте голосов. Все они были отклонены. 7 января Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердили итоги выборов. Инаугурация Байдена пройдёт 20 января.