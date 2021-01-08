Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих планируется усовершенствовать, следует из постановления президента Узбекистана «О мерах по кардинальному совершенствованию системы оценки квалификаций и обеспечению рынка труда квалифицированными кадрами», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, будет отменено требование к минимальному уровню образования, вместо этого будут установлены требования к квалификационному уровню по каждой должности и профессии. Эти требования будут определяться работодателями самостоятельно исходя из квалификационного уровня должности.

До 1 апреля 2021 года будет разработан Единый открытый портал профессиональных стандартов profstandart.uz.

Начиная с 2021/2022 учебного года в высших образовательных учреждениях по решению данных учреждений может вводиться система дуального обучения. Учащимся, проходящим производственную практику на основе системы дуального обучения, может выплачиваться заработная плата в соответствии со срочным трудовым договором, заключенным с работодателем.

Согласно документу, образуется Совет по развитию профессиональных квалификаций и компетенций, подотчетный президенту и Кабинету министров, а также территориальные советы по развитию профессиональных квалификаций и компетенций при Совете министров Каракалпакстана, хокимиятах областей и Ташкента.

Постановлением Республиканский научный центр занятости и охраны труда при Министерстве занятости и трудовых отношений преобразован в Институт исследований рынка труда при Министерстве.

Начиная с 1 апреля 2021 года после принятия нового или внесения изменений и дополнений в действующие профессиональные стандарты министерства и ведомства, в ведении которых имеются образовательные учреждения, организуют пересмотр их образовательных программ, а также повышение квалификации профессорско-преподавательского состава до начала очередного учебного года.