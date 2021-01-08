Жилой комплекс Manzara в Юнусабадском районе Ташкента представлен 12 многоэтажными домами с 1096 квартирами. Строительство ЖК осуществляется в рамках возведения квартала городского типа Yunusobod Business City. Общая площадь составляет 45,5 га.

А это значит, что жильцам и резидентам жилого комплекса будут доступны все преимущества развитой инфраструктуры масштабного социального объекта. Современная концепция «город в городе» подразумевает наличие широкого спектра необходимых торговых и сервисных точек на территории, прилегающей к ЖК.





Высокие темпы строительства и передовые технологии позволили значительно сократить сроки возведения комплекса. Скорость строительных работ составляет два этажа в неделю. Таким образом уже летом 2021 года первые жильцы смогут въехать в свои квартиры. Все жилье в ЖК Manzara поступает в продажу с готовым качественным ремонтом.

Стоимость квартир всегда напрямую связана со сроками фактического ввода в эксплуатацию и заселения объекта. Поэтому сейчас наступило подходящее время для покупки будущего дома.





А воспользовавшись всеми преимуществами выгодных предложений от компании Bizning Uylar Development, заселиться в готовую квартиру можно будет уже в 2021 году.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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